Di seguito le dichiarazioni del centrocampista francese Paul Pogba, prossimo acquisto della Juventus 2023/2024. Giunge nuovamente nel club juventino l’estate scorsa a parametro zero, dal Manchester United: una stagione vissuta non nel migliore dei modi a causa dei vari infortuni che lo hanno reso inutilizzabile in rosa. Una serie di eventi hanno caratterizzato il suo andamento nel club, come ad esempio la mancata operazione per giungere al Mondiale con la Francia. Scopriamo le parole del centrocampista al magazine francese Views: “E’ stata la stagione più difficile della mia carriera e la prova più grande della mia vita”.

Dichiarazioni Pogba: “Quando non stai bene mentalmente, il fisico ne risente”

Paul Pogba non trattiene le lacrime, durante l’intervista al magazine francese Views. Il giocatore termina il campionato con l’ennesimo infortunio, un evento che in diverse occasioni ha caratterizzato il corso del campionato. Descrive la stagione come la più difficile e come afferma, sembra aver individuato nella testa il problema principale: “Il mio corpo è il mio strumento di lavoro, il lusso più grande della vita è la salute: quando non stai bene mentalmente il fisico ne risente, alla base di tutto ciò che è successo c’è stata la testa. E’ stata la stagione più difficile della mia carriera e la prova più grande della mia vita”.

Voglia di rivincita

La voglia di rivincita del centrocampista francese è palese, la stessa dal ritorno da Manchester: “Quando ho lasciato lo United la prima volta sono arrivato alla Juve e ho imparato molto, ma sono tornato a Manchester perché lì non avevo concluso il mio compito: non avevamo vinto la Premier League. Perché di nuovo alla Juventus? Perché è il club che mi ha fatto spingere oltre, l’amore ricevuto qui non l’ho avuto allo United“.

“Le cose importanti per me sono la salute, giocare a calcio e la famiglia”

Paul Pogba racconta a Views i principali obiettivi, per lui salutari: “Questa stagione è stata una grande esperienza per me, che non può che essermi utile per il futuro. Ho cambiato squadra, ho avuto infortuni. È vero che è stato complicato, anche al di fuori del calcio. Ma ho imparato che le cose importanti per me sono la salute, giocare a calcio e la famiglia, e concentrarmi davvero su questo. Il mio corpo è il mio strumento di lavoro e il lusso più grande che puoi avere nella vita è la salute”.