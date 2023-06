Juventus, Paul Pogba messaggio ai tifosi dopo un finale di stagione complicato per tutti. Il centrocampista francese ringrazia i sostenitori del club bianconero sottolineando alcuni punti chiave per il futuro. La tortuosa stagione a causa della condizione fisica precaria, non ha certamente aiutato. Il centrocampista francese tramite i propri social network fa sentire la sua ‘voce’.

Pogba messaggio ai tifosi: “Vi ringrazio per il supporto nella buona e cattiva sorte”

In casa Juventus, il centrocampista francese afferma che proverà a voltare pagina in vista della prossima annata, per poter dare il proprio contributo dopo i tanti problemi fisici accusati dal suo ritorno in bianconero avvenuto nel luglio scorso. Di seguito, il messaggio del francese: “Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella cattiva sorte. Torneremo più forti la prossima stagione, grazie ancora a tutti. Fino Alla fine“.

Una voglia di rivalsa

Non solo il serbo Filip Kostic, anche il giocatore della Juventus Pogba utilizza i social per parlare della propria voglia di rivalsa dopo la chiusura del campionato di serie A. Una stagione fatta di incognite e infortuni, come anche dimostrato dalle sole 10 presenze in tutte le competizioni. Nonostante le difficoltà, la volontà di riemergere è molto più forte.