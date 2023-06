Mercato Genoa: piacciono Miretti e Rafia per il centrocampo

Il mercato del Genoa entra nel vivo: piacciono Miretti e Rafia. Miretti è ormai da due anni nel giro della prima squadra della Juventus, mentre Rafia si è messo in luce in questa stagione nel Pescara di Zeman. La permanenza di Miretti alla Juventus è tutta da scrivere. Molto dipende dalla disponibilità di Pogba, vera incognita per la prossima stagione. Il Genoa è intenzionato a formulare un prestito mentre la Juve vorrebbe monetizzare un’eventuale cessione. Il ds Ottolini e l’allenatore Gilardino vogliono una squadra che l’anno prossimo possa raggiungere la salvezza senza troppi patemi. Deve essere una rosa competitiva ma sostenibile dal punto di vista finanziario.

Mercato Genoa: Miretti e Rafia. Entrambi cresciuti nella Juve Next Gen

Il mercato del Genoa è iniziato con una virata decisiva su Miretti e Rafia. I due giovani sono cresciuti entrambi nella Juventus Next Gen. Miretti ha fatto tutta la trafila delle giovanili ed è da due anni nel giro della prima squadra. Ha giocato finora 47 partite. Dopo un buon inizio di stagione ha avuto un calo delle prestazioni. La sua stagione è stata altalenante, ma nonostante ciò si sono viste tante giocate di talento. Rafia, tunisino con passaporto francese, è cresciuto nel Lione ed è stato poi acquistato dalla Juventus. E’ cresciuto nella Juve Next Gen ed è sbocciato quest’anno nel Pescara di Zeman. Può giocare da mezzala, da fantasista o anche dietro le punte. In questa stagione tra la Juve Next Gen e il Pescara ha collezionato 33 presenze, 3 reti e ben 15 assist.

Genoa: non solo Miretti e Rafia. Altri nomi per il centrocampo

Nel mercato del Genoa oltre a Miretti e Rafia potrebbero rientrare altri nomi per il centrocampo. Con la Juventus si tratta anche per l’argentino Enzo Barrenechea, quest’anno aggregato stabilmente alla prima squadra. Altri due profili ritenuti interessanti dalla dirigenza genoana sono Matteo Prati, 19 enne della Spal, e Adrian Tamezè del Verona. Tamezè ha collezionato 37 presenze in questa stagione ed era già stato nel mirino della dirigenza rossoblù. Nello stesso reparto sono invece confermati Jagiello e Badelj, mentre rimane da chiarire la posizione di Strootman. L’olandese non ha ancora deciso se rimanere un altro anno a Genova o ritornare in Olanda.