Dopo le incertezze delle ultime settimane, l’Atalanta ha confermato il rinnovo del rapporto lavorativo di Gian Piero Gasperini che siederà sulla panchina degli orobici per l’ottavo anno. Per il rinnovo del contratto, invece, bisognerà attendere qualche altra settimana ma, a oggi, sembra solo una formalità. Nelle ultime settimane il nome di Gasperini era stato accostato al Napoli come sostituto potenziale di Spalletti e le parole del tecnico di Grugliasco lasciavano prevedere un possibile addio all’Atalanta, situazione cambiata nel giro di poche ore, con la dirigenza orobica che ha provveduto ad incontrare l’allenatore e a sistemare i dettagli per la permanenza. Ora c’è da concentrarsi sul mercato, con l’Atalanta che giocherà l’Europa League l’anno prossimo e necessita alcuni innesti.

Rinnovo Gasperini: il comunicato

“Atalanta Bergamasca Calcio, nella persona dell’Amministratore Delegato Luca Percassi, è lieta di annunciare la permanenza di mister Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra. Dopo il summit tenutosi nel pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno, le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme un percorso iniziato sette anni fa e nobilitato da grandi risultati. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club augurano a mister Gasperini buon lavoro!” questa la nota con cui l’Atalanta ha confermato il rinnovo del rapporto lavorativo con Gasperini.