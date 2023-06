Una delle realtà più interessanti del calcio italiano è sicuramente l’Atalanta. Sotto la gestione di Gasperini gli orobici hanno raggiunto traguardi fantastici e la valorizzazione dei calciatori è stata una delle costanti del tecnico. Nonostante le voci sul Napoli molto insistenti, Gasperini non sarà il tecnico degli azzurri perché, come riportato da Sky, anche l’anno prossimo sarà l’allenatore dell’Atalanta.

Gasperini-Atalanta: il futuro è insieme

Il tecnico di Grugliasco è all’Atalanta dal 2016 e il futuro per Gasperini recita ancora Atalanta. Prima del match contro il Monza, valevole per l’accesso all’Europa League, l’allenatore aveva parlato, lasciando intravedere un possibile addio: “Il rapporto con la società è ottimale, ma ci saranno modo e tempo per incontrarci. In ogni caso ho un contratto, come ce l’avevo l’estate scorsa [..] Non so se sia stata una grande stagione, ho letto cose abbastanza negative al riguardo. A me interessa dare soddisfazioni ai tifosi [..] essere tornati in Europa aiuterà in termini di ricerca di ricerca di giocatori sul mercato ma anche questa è una questione prematura“. Addio che non ci sarà in quanto per Gasperini la prossima sarà l’ottava stagione sulla panchina orobica, sperando di portare qualche titolo dopo le annate vissute con grande entusiasmo. Per il Napoli, invece, salta il primo nome come post Spalletti.