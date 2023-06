Semifinale Nations League, le probabili formazioni di Olanda-Croazia

Mercoledì 14 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la semifinale di Nations League tra Olanda-Croazia. Le due compagini, guidate da Ronald Koeman e Zlatko Dalić, si sfideranno allo stadio Feijenoord, noto con il soprannome di de Kuip, il maggiore stadio di calcio della città di Rotterdam, nei Paesi Bassi, che ospita le partite casalinghe del Feyenoord.

Nations League, Olanda-Croazia: come arrivano le due squadre

L’Olanda si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. Gli orange, infatti, hanno perso per 4-0 in trasferta contro la Francia ed hanno vinto in casa per 3-0 contro Gibilterra nelle gare valide per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. La Croazia, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite disputate. La squadra di Dalic, infatti, ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Galles ed ha vinto per 0-2 in trasferta contro la Turchia in occasione delle gare di qualificazione ad Euro 2024.

Nations League, probabili formazioni Olanda-Croazia

Le probabili formazioni del match valido per le semifinali di Nations League tra Olanda-Croazia, in programma mercoledì 14 giugno alle ore 20:45. Ecco i possibili undici scelti da Koeman e Dalic.

OLANDA (4-3-3): Noppert; Dumfries, Botman, van Dijk, Aké; de Jong, de Roon, Wijnaldum; Bergwijn, Gakpo, Xavi Simons. Ct: Koeman.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Ct: Dalic.