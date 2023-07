Braga-Roma, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match amichevole Braga-Roma, che si disputerà mercoledì 26 luglio alle ore 21 allo stadio "Municipal" di Albufeira. Terza amichevole precampionato per i giallorossi dopo aver battuto la Boreale 4-0 e il Latina 6-0

Domani sera, alle ore 21, allo stadio "Municipal" di Albufeira, si disputerà il match amichevole Braga-Roma. Prima di scoprire dove vedere Braga-Roma in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

I giallorossi di Mourinho come nella passata stagione stanno svolgendo questa parte del ritiro precampionato in Portogallo in Algarve e ad Albufeira affronterà il Braga. Quello con i portoghesi sarà la terza uscita stagionale per la Roma dopo le vittorie contro la Boreale 4-0 e il Latina 6-0.

Segui Braga-Roma su DAZN. Attiva ora

Braga-Roma, le probabili formazioni

BRAGA (4-3-3): Magalhaes; Banza, Borja, Bruma, Djalo; Horta, Horta R., Mendes; Niakate, Saatci, Carvalho.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Kristensen, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala; Belotti, Solbakken.

Dove vedere Braga-Roma in diretta tv e streaming

Il match amichevole Braga-Roma sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

Attiva ora/ abbonati ora a DAZN