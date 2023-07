DAZN Amichevoli estive 2023: il calendario completo

Il calendario completo delle amichevoli estive 2023 che andranno in onda su DAZN in diretta tv e streaming. Tutto il meglio del calcio italiano ed internazionale che si confronta nel periodo di preparazione che anticipa la stagione calcistica 2023/2024. Tantissime sfide dall'alto contenuto tecnico, con la curiosità di vedere tutti i nuovi acquisti di ogni squadra.

Il grande calcio internazionale torna con le amichevoli estive 2023 su DAZN. Una programmazione ricchissima in cui sarà possibile seguire le gare delle italiane impegnate nel Soccer Champions Tour ma anche tantissime sfide tra tutto il meglio del calcio mondiale. Inter, Milan, Juventus ma anche Real Madrid, Barcellona e tutte le stelle della Premier League riempiono il programma delle amichevoli estive 2023 in programma su DAZN.

Tutte le sfide saranno disponibili in streaming live e on demand nella sezione "calcio" di DAZN attraverso un dispositivo connesso ad internet. In alternativa sarà sufficiente cercare "amichevoli" nella barra di ricerca della homepage di DAZN (Attiva Ora/Abbonati ora a DAZN).

Elenco completo amichevoli estive 2023 in programma su DAZN

Si comincia già dalla metà di Luglio per arrivare fino all'inizio di agosto che coincide con l'avvio delle gare ufficiali in molti campionati e anche nella nostra Serie A.

