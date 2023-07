Fiorentina-Parma, streaming gratis e diretta tv Sportitalia, Sky o DAZN? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'amichevole estiva Fiorentina-Parma, che si disputerà giovedì 20 luglio alle ore 20 al Viola Park, il nuovo centro sportivo costruito a Bagno a Ripoli, dal presidente del club gigliato Rocco Commisso.

Giovedì 20 luglio alle ore 20 al "Viola Park" (a porte chiuse), il nuovo centro sportivo costruito a Bagno a Ripoli (Firenze) dal presidente del club gigliato Rocco Commisso, si disputerà l'amichevole estiva Fiorentina-Parma, con le due squadra che stanno svolgendo la preparazione in vista dei rispettivi campionati, che vedranno i viola esordire in trasferta contro il Genoa, mentre i ducali in casa contro la Feralpisalò.

Sono 67 i precedenti totali tra le due squadre. con i gigliati avanti per 24-19 e 19 pareggi; l'ultimo incontro risale al 7 marzo 2021 quando nella 26.a giornata del campionato di Serie A, al "Franchi" si registrò un pirotecnico 3-3.

Fiorentina-Parma, probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Pierozzi, Quarta, Ranieri, Biraghi; Harder, Duncan; Ikonè, Jovic, Muntenau; Kokorin. Allenatore: Italiano

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi; Bernabé, Estevez; Partipilo, Sohm, Benedyczak; Colak. Allenatore: Pecchia.

Dove vedere Fiorentina-Parma in tv e streaming

Il match amichevole Fiorentina-Parma sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. La telecronaca sarà a cura di Luca Farina.

