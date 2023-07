Inter-Lugano, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole estiva

Presentazione e come seguire in tv e streaming la prima amichevole estiva dei nerazzurri di mister Simone Inzaghi, che al "Suning Training Centre" di Appiano Gentile alla Pinetina, affronteranno gli svizzeri del Lugano. Calcio d'inizio alle ore 17 di martedì 18 luglio.

Domani pomeriggio alle ore 18.30 al "Suning Training Centre" di Appiano Gentile (Como) alla Pinetina, si disputerà l'amichevole (in realtà un allenamento congiunto a porte chiuse) Inter-Lugano, primo test estivo dei nerazzurri, che nel prossimo weekend voleranno in Giappone dove sfideranno prima gli arabi dell'Al Nassr e poi i francesi del Psg.

Per ora sono quattro i nuovi acquisti a disposizione del tecnico Simone Inzaghi: Frattesi, Thuram e Bisseck, ai quali ieri sera si è aggiunto a sorpresa l'ex juventino Cuadrado, che era svincolato. Ricordiamo che l'Inter comincerà la stagione ospitando allo stadio "Giuseppe Meazza" il Monza di Mister Raffaele Palladino.

Inter, probabile formazione

(3-5-2): Di Gennaro; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro M.

Dove vedere Inter-Lugano in tv e streaming

Attualmente l'amichevole tra Inter-Lugano non è stata acquistata da nessuna emittente, ma potrebbe essere possibile la visione su Inter TV, accessibile da ogni dispositivo mobile previo abbonamento. Altrimenti per seguire l'andamento della sfida tramite aggiornamenti, ci si dovrà accontentare dei canali social ufficiali nerazzurri. Vi terremo aggiornati, non appena ci saranno novità.