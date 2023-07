Lecce-Padova streaming live gratis e diretta TV, dove vedere amichevole Serie A

Mercoledì 26 luglio, alle ore 17:30, andrà di scena il match amichevole tra Lecce-Padova. Le due compagini, guidate da Roberto D'Aversa e Vincenzo Torrente, si sfideranno al Centro sportivo Folgaria, in Trentino. Ecco dove vedere il match in TV e in streaming.

Amichevole Lecce-Padova: le informazioni

Il Lecce, che ha ottenuto in extremis la salvezza nella passata stagione di Serie A, si avvicina al match reduce da un importante successo nella prima amichevole stagionale. I salentini, infatti, hanno superato per 11-1, lo scorso 22 luglio, il Rovereto. La sfida col Padova, formazione militante in Serie C, rappresenta un banco di prova importante per testare la condizione fisica dei giallorossi in vista dell'esordio in Serie A contro la Lazio, in programma il 20 agosto.

I giallorossi potrebbero scendere in campo contro il Padova con Bleve tra i pali; Venuti o Gendrey a destra con Gallo a sinistra, centrali Pongracic e Romagnoli; Hjulmand davanti alla difesa con Blin e Maleh ai lati; in attacco Banda, Rodriguez e Strefezza.

Amichevole Lecce-Padova streaming gratis e diretta TV

L’incontro amichevole Lecce-Padova in programma a Folgaria mercoledì pomeriggio 26 luglio sarà trasmessa da Sportitalia in TV ed in streaming sui propri canali. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su Sportitalia.com. Inoltre, la partita dovrebbe essere visibile su Telerama TV in chiaro e in streaming gratis sul sito del canale.