Amichevoli Lecce Estate 2023: calendario, date e orari delle partite in programma

Le amichevoli del Lecce durante l'estate 2023 con cui si preparerà la seconda stagione consecutiva in massima serie, cercando di replicare anche nella prossima annata quanto di buono attenuto nell'anno appena concluso. Tanto entusiasmo e la consapevolezza che ripetersi sarà durissimo ma non impossibile visto quanto fatto anche nell'ultima annata.

AMICHEVOLI LECCE ESTATE 2023, IL CALENDARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA. Sarà un Lecce completamente differente quello che vedrà Roberto D'Aversa sedersi sulla panchina dei salentini. Una seconda stagione in Serie A in cui non ci saranno gli eroi delle ultime stagioni giallorosse. Il tecnico Baroni ha infatti lasciato la panchina per accasarsi molto probabilmente su quella gialloblù dell'Hellas Verona. Anche i due protagonisti della vittoria per 1-0 contro il Monza che ha sancito la salvezza non saranno più in Salento. Wladimiro Falcone infatti è stato riscattato dalla Sampdoria e probabilmente sarà ceduto ad un club più blasonato all'interno di un mercato blucerchiato molto convulso. Stessa sorte per il bomber Colombo rientrato a Milano in attesa di sapere dove giocherà la prossima stagione.

Ritiro Lecce 2023/2024, ecco quando avrà inizio e dove si svolgerà

Il Lecce si ritroverà sull'Alpe Cimbra per il terzo anno consecutivo, questa volta il ritiro comincerà il 17 Luglio e terminerà il 31. Gli allenamenti della squadra giallorossa si faranno presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari”, mentre il pernotto sarà a Folgaria. Qui molto probabilmente si svolgeranno anche i primi test estivi della squadra di D'Aversa.

Amichevoli Lecce estate 2023, data e luogo delle partite

Il Lecce ha appena ufficializzato il nuovo tecnico e le date del ritiro pre-stagione per la prossima annata calcistica di Serie A. Per il momento non sono ancora state rese note le gare amichevoli che animeranno l'estate 2023 dei salentini.

Ecco le prime amichevoli del nuovo Lecce di D'Aversa in questa estate 2023:

Martedì 18 luglio

Ore 17.30 – Lecce-Rappresentativa Alto Adige – Folgaria

Sabato 22 luglio

Ore 17.30 – Lecce-Rovereto – Folgaria

Mercoledì 26 luglio

Ore 17.30 – Lecce-Padova – Folgaria

Domenica 30 luglio

Ore 17.30 – Cittadella-Lecce – Lavarone

