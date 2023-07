L'Inter ringrazia Handanovic, le loro strade si dividono

I rapporti tra Samir Handanovič e l'Inter si sono conclusi ufficialmente oggi 12 luglio 2023. Di seguito, il comunicato pubblicato sul proprio sito, con cui la società nerazzurra ha voluto ringraziare l'estremo difensore dopo 11 stagioni insieme e tante soddisfazioni.

L'Inter ha annunciato la chiusura dei rapporti calcistici con Samir Handanovič. Il calciatore è andato in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno 2023. Dato il mancato saluto iniziale del portiere sloveno, qualcuno aveva pensato a un possibile rinnovo per un'altra stagione. L'ufficialità che divide le strade di Handanovič e i nerazzurri invece è arrivata oggi 12 luglio 2023.

Il comunicato dell'Inter, ai saluti con Samir Handanovič dopo 11 anni piene di soddisfazioni

Tramite i propri canali ufficiali, l'Inter ha salutato affettuosamente l'estremo difensore, ringraziandolo per le 11 stagioni passate insieme.

«Dopo 11 stagioni il portiere sloveno lascia Milano

Un riferimento assoluto, un leader dello spogliatoio, un capitano coraggioso. Samir Handanovic è stato tutto questo, nelle 11 stagioni in cui ha difeso la porta nerazzurra. La sua firma con l'Inter risale al 9 luglio 2012, dimostrando dal primo momento doti tecniche eccezionali abbinate a un grande carisma che lo hanno reso tra i migliori portieri della storia interista. Ne sono prova le 455 presenze condite da 166 clean sheet. Grazie a questi numeri straordinari Samir ha raggiunto Ivan Ramiro Cordoba (455) al 10° posto della classifica dei giocatori con più presenze con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni, entrando così nella top-ten della classifica all-time di presenze della storia nerazzurra. Un traguardo storico e prestigioso per il portiere sloveno che è anche il secondo straniero con più presenze nella storia della Serie A, davanti a lui solo Javier Zanetti (615 partite, tutte con l'Inter). Altrettanto prestigioso è anche il record di rigori parati in campionato: sono 32 in totale. Nessuno come lui nella storia della Serie A.

Una carriera straordinaria in cui in nerazzurro oltre allo Scudetto, può vantare 2 coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.

Ad Handanovic vanno i saluti, i ringraziamenti e l'affetto sincero di tutti i tifosi e di tutta la famiglia nerazzurra.

Grazie, Samir!».

Qui, l'intero comunicato dell'Inter.

L'Inter saluta anche Alex Cordaz

Un altro calciatore, di ruolo portiere che ha lasciato l'Inter nella giornata di oggi, è Alex Cordaz, che come Samir Handanovič ha ricevuto i ringraziamenti da parte di tutta la Famiglia interista.

Classe 1983, Alex Cordaz ha fatto parte della società nerazzurra dal 2021 al 2023, dove ha vinto quattro trofei. Non è tutto però, perché in realtà la loro storia è durata almeno 24 anni: dal Settore Giovanile, al debutto in Prima Squadra, per poi tornare in nerazzurro nelle ultime due intense stagioni.