Napoli-Spal, streaming gratis e diretta tv Sportitalia, TV8 o Sky Sport? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire l'amichevole estiva tra partenopei ed estensi che si disputerà lunedì 24 luglio alle ore 18 alle stadio Comunale di Dimaro, località montana dove la squadra azzurra sta svolgendo la preparazione estiva in vista della nuova stagione.

Oggi pomeriggio alle ore 18 alle stadio Comunale di Dimaro si disputerà l'amichevole Napoli-Spal, con le due squadre che stanno svolgendo la preparazione estiva in vista dell'inizio dei rispettivi campionati.

Per i partenopei, quello contro gli estensi sarà il secondo test estivo dopo il facile successo per 6-1 contro i dilettanti dell'Anaune. Nelle prossime settimane la squadra del neo tecnico francese Rudi Garcia, sarà attesa da quattro amichevoli internazionali. Sono 34 i precedenti totali tra i due club, con i campani avanti per 19-9 e sei pareggi.

Napoli-Spal, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Dickmann, Meccariello, Tripaldelli; Contiliano, Murgia, Maistro; Rabbi; Antenucci, La Mantia.

Dove vedere Napoli-Spal in tv e streaming

L'amichevole Napoli-Spal sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

La sfida di Dimaro, si potrà seguire anche in chiaro sul canale TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito (TV8.it).