Serie D, l'Aquila Montevarchi fa sul serio. Raduno al via il 24 luglio

Lunedi 24 luglio 2023 prenderà il via la stagione dell'Aquila Montevarchi 1902 per cominciare a preparare al meglio questa annata di Serie D 2023/2024. Gli aretini saranno inseriti molto probabilmente nel girone E nel quale solitamente vengono inserite tutte le compagini toscane. Un campionato che potrebbe veder slittare la propria partenza a settembre a causa dei ritardi che accompagnano la composizione dei gironi di Serie B e Serie C.

La Serie D 2023/2024 avrà certamente tra le sue protagoniste l'Aquila Montevarchi. Gli aretini hanno confermato la collaborazione con il main sponsor Zucchetti Centro Sistemi guidato dal Cav. Bernini che ha garantito lo stesso entusiasmo di sempre. La squadra e lo staff tecnico si ritroveranno lunedi 24 luglio presso gli impianti sportivi di Loro Ciuffenna (AR) dove svolgeranno un'intensa settimana di allenamenti. Per tutta la durata del ritiro sono infatti previste due sedute di allenamento giornaliere agli ordini del tecnico Simone Calori e del suo vice Massimiliano Adami.

Nell'ultima stagione l'Aquila Montevarchi ha disputato il Girone B della Serie C arrivando all'ultimo posto in classifica e per questo retrocedendo in Serie D. Oggi nuovo entusiasmo muove la piazza per tornare al più presto nelle categorie professionistiche che certamente appartengono al club per storia e blasone.

Aquila Montevarchi, staff e organico per la Serie D 2023/2023

STAFF

Simone Calori (allenatore)

Massimiliano Adami (vice)

Gianmaria Bernini (preparatore atletico)

Marco Sansonetti (preparatore portieri)

Luciano Dotti (collaboratore portieri)

Thomas Ruzzo (collaboratore tecnico)

Fabrizio Cannelli (Medico sociale)

Tommaso Cioni (massaggiatore)

ORGANICO

P- Davide Dainelli

P- Andrea Spurio

D- Tommaso Artini

D- Marco Calosci

D- Leonardo Francalanci

D- Tommaso Lucatuorto

D- Tommaso Messini

D- Andrea Morosi

D- Mattia Stefoni

C- Milton Borgarello

C- Andrea Casagni

C- Riccardo Croci

C- Alberto Muscas

C- Andrea Nardi

C- Mattia Pardera

A- Massimiliano Benucci

A- Samuele Carnevali

A- Andrea Jukic

A- Leonardo Lorenzini

Saranno aggregati al ritiro anche Giovanni De Gennaro, Francesco Lunetti, Morgan Gori, Alessandro Morozzi e Daniele Quaresima.

Serie D, le amichevoli precampionato dell'Aquila Montevarchi