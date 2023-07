Udinese-Union Berlino streaming gratis live e diretta TV, dove vedere amichevole Serie A

Sabato 29 luglio l'Udinese scenderà in campo in amichevole contro l'Union Berlino. Questo rappresenta il secondo confronto consecutivo dell'Udinese con una squadra tedesca dopo la sconfitta di misura contro il Lipsia, a meno di un mese dal loro debutto in Serie A contro la Juventus.

Sabato 29 luglio, alle ore 15:30, andrà di scena la gara amichevole tra Udinese-Union Berlino. Le due compagini si sfideranno al Dolomitenstadion, un impianto sportivo a Lienz/Osttirol nello stato del Tirolo in Austria.

Amichevole Udinese-Union Berlino: le informazioni

Nella quinta amichevole estiva, l'Udinese di Andrea Sottil si prepara ad affrontare l'Union Berlino, squadra tedesca di Bundesliga. Dunque, per la seconda volta consecutiva i friulani si confrontano con un club della Germania. Dopo la sconfitta di misura contro il Lipsia, i giocatori dell'Udinese sono decisi a dimostrare il loro valore nella sfida contro l'Union Berlino, che si terrà a Lienz. L'appuntamento è a meno di un mese dal debutto in campionato, fissato per il 20 agosto contro la Juventus.

L'Union Berlino si presenta come un avversario temibile, soprattutto perché quest'anno avrà l'opportunità di competere nella prestigiosa Champions League. Nell'ultima partita di preparazione prima dell'inizio ufficiale della stagione, i tedeschi hanno dimostrato la loro forza sconfiggendo il Rapid Vienna con un convincente 3-0.

Udinese-Union Berlino: ecco le probabili formazioni del match

Formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. Allenatore: Sottil

Formazione Union Berlino (3-5-2): Ronnow, Doekhi, Knoche, Leite, Trimmmel, Laidouni, Khedira, Haberer, Roussillon, Becker, Behrens. Allenatore: Fischer.

Udinese-Union Berlino streaming gratis live e diretta TV

La sfida tra Udinese e Union Berlino si svolgerà sabato 29 luglio 2023 presso il Dolomiten Stadium di Lienz, incantevole location austriaca. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15.30, momento in cui i tifosi saranno pronti a sostenere i loro beniamini sul campo.

Per coloro che non possono assistere alla partita di persona, sarà possibile seguire l'evento in diretta televisiva tramite TV12, il canale 12 del digitale terrestre della regione Friuli Venezia Giulia. Questo permetterà ai fan dell'Udinese di seguire l'azione in tempo reale, commentata dagli esperti e con tutti gli aggiornamenti sulle mosse delle due squadre.

Tuttavia, va sottolineato che non sarà disponibile alcuna diretta streaming della partita.