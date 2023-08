Calciomercato Genoa: altro nome top, si vuole chiudere con la punta! Due giocatori offerti per...

Il calciomercato del Genoa quest'anno è veramente straripante, l'ultima novità riguarda l'interesse e la volontà di acquistare una punta. Si tratta di un nome top anche questo, uno se non il miglior protagonista della passata stagione in Serie B. Porterebbe in dote una quantità di reti e affiancherebbe nel miglior modo possibile Retegui, già protagonista con la rete decisiva contro la Lazio.

Il Genoa vuole un nuovo attaccante

Nelle ultime ore di calciomercato si potrebbe aprire un interessante asse tra Venezia e Genoa. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il Grifone è interessato all’attaccante Joel Pohjanpalo. Il Genoa è disposto a mettere sul piatto due pedine in cambio dell’attaccante finlandese per convincere il club lagunare. Si tratta del fantasista Mattia Aramu e del centravanti George Puscas. L’ostacolo rimane la clausola rescissoria, la quale aumenterebbe a sei milioni di euro visto il rinnovo del finlandese. Si cerca di sbrogliare la situazione in questi ultimi giorni. Si attendono novità ovviamente a breve, vista la chiusura del calciomercato a breve.