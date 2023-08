Juventus A-Juventus B streaming live e diretta TV, dove vedere amichevole Serie A

Niente amichevole tradizionale a Villar Perosa, ma la Juventus aprirà le porte dell'Allianz Stadium ai tifosi per un allenamento e una partitella in famiglia. Ecco dove vedere la gara amichevole tra Juventus A e Juventus B in programma mercoledì 9 agosto alle ore 18:30.

In attesa della prima sfida di campionato, contro l'Udinese, prevista per domenica 20 agosto 2023, alle 20.45, in Friuli, mercoledì 9 agosto, alle ore 18:30, andrà di scena la consueta gara amichevole tra Juventus A-Juventus B. Tuttavia, la gara non si disputerà a Villar Perosa, bensì all'Allianz Stadium, dove è prevista un'ottima cornice di pubblico: tutti esauriti i 20mila tagliandi messi a disposizione gratuitamente dalla società bianconera.

Amichevole Juventus A-Juventus B: le informazioni

La tradizione della consueta amichevole di Villar Perosa tra la squadra principale della Juventus e la formazione primavera non si terrà questa estate. La Juventus, infatti, ha optato per un nuovo approccio, offrendo un'esperienza diversa ai suoi sostenitori. L'Allianz Stadium accoglierà circa 20.000 tifosi (i biglietti sono già esauriti) che avranno l'opportunità di partecipare a un allenamento a porte aperte della squadra juventina. Inoltre, l'evento comprenderà una partita "amichevole" intra-squadra che coinvolgerà sia i membri della squadra principale che alcuni talentuosi giocatori provenienti dalla Juventus NextGen e dalla Juventus Primavera, formando squadre miste.

Amichevole Juventus A-Juventus B streaming live e diretta TV

La gara tra Juventus A e Juventus B di domani sera, 9 agosto 2023, potrà essere vista in diretta tv su SKY, sul canale 201. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. Gli highlights dell'amichevole, invece, potranno poi essere visti sul canale Youtube di Sky. La gara amichevole sarà trasmessa anche da DAZN. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Abbonati ora a DAZN.