Salisburgo-Inter, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match amichevole Salisburgo-Inter, che si disputerà mercoledì 9 agosto alla "Red Bull Arena" di Salisburgo. Penultima amichevole per i nerazzurri di Simone Inzaghi che prima dell'inizio della Serie A affrontano gli austriaci prima e poi nell'ultima amichevole sfideranno gli albanesi dell' Egnatia

Mercoledì 9 agosto, alle ore 19, alla "Red Bull Arena" di Salisburgo, si disputerà il match amichevole Salisburgo-Inter. Prima di scoprire dove vedere Salisburgo-Inter in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L'Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare gli austriaci con il calendario delle amichevoli che prevede un ultimo match con gli albanesi dell' Egnatia prima dell'inizio del campionato di Serie A. In precampionato i nerazzurri hanno battuto Lugano (3-0), Pergolettese (11-0) e PSG (2-1), e pareggiato con i sauditi dell' Al Nassr (1-1).

Il match amichevole Salisburgo-Inter, sarà trasmesso in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

ll match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.