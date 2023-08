Amichevoli Inter estate 2023: calendario, date e orari delle partite in programma

I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono radunati il 10 luglio ad Appiano Gentile, dove si sono allenati sino al 23 luglio prima di prendere parte alla tournee asiatica in Giappone, che durerà fino al 1° agosto. Nel mezzo ci saranno le amichevoli contro Al Nassr e PSG.

AMICHEVOLI INTER ESTATE 2023, IL CALENDARIO DEI NERAZZURRI – La stagione dell'Inter di Simone Inzaghi è ripartita il 10 luglio ad Appiano Gentile. I nerazzurri vorranno fare meglio soprattutto in campionato dopo il 3° posto della passata stagione, mentre in Champions League l'Inter è vicecampione d'Europa in carica dopo la finale di Istanbul persa contro il Manchester City.

Amichevoli Inter estate 2023, calendario partite e orari dei match

Prima del tour asiatico, i nerazzurri hanno affrontato ad Appiano Gentile le prime due amichevoli, contro la Pergolettese il 21 luglio e contro il Lugano il 23 luglio. In terra asiatica l'Inter ha affrontato il 27 luglio al "Yanmar Stadium Nagai" di Osaka i sauditi dell' Al Nassr, pareggiando 1-1, mentre il 1° agosto contro il PSG al "National Stadium" di Tokyo ha vinto in rimonta 1-2. Il 9 agosto i nerazzurri se la vedranno contro il Salisburgo e il 13 agosto l'ultima amichevole si terrà con gli albanesi dell'Egnatia al "Mazza" di Ferrara.

18 luglio (ore 17) : Inter-Lugano 3-0 (Appiano Gentile)

: Inter-Lugano 3-0 (Appiano Gentile) 21 luglio (ore 18): Inter-Pergolettese 10-0 (Appiano Gentile)

Inter-Pergolettese 10-0 (Appiano Gentile) 27 luglio (ore 12:20) : Inter-Al Nassr 1-1 ("Yanmar Stadium Nagai" di Osaka)

: Inter-Al Nassr 1-1 ("Yanmar Stadium Nagai" di Osaka) 1° agosto (ore 12:30) : Inter-PSG 2-1 (National Stadium, Tokyo)

: Inter-PSG 2-1 (National Stadium, Tokyo) 9 agosto (ore 19:00) : Inter-Salisburgo (Red Bull Arena, Salisburgo)

: Inter-Salisburgo (Red Bull Arena, Salisburgo) 13 agosto: Inter-Egnatia (Ferrara)

Ritiro Inter 23-24, ecco dove e quando si svolgerà

I nerazzurri si sono allenati al "Suning Center" sino al 23 luglio prima di partire in tournée in Giappone dove si sono allenati fino al 1° agosto prima di ritornare in Italia.