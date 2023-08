Serie B, probabili formazioni Cremonese-Bari: le scelte di Ballardini e Mignani

Le probabili formazioni del match Cremonese-Bari, in programma sabato 26 agosto, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, rispettivamente Davide Ballardini e Michele Mignani.

Sabato 26 agosto, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023/2024 tra Cremonese-Bari. Le due compagini, guidate da Davide Ballardini e Michele Mignani, si sfideranno allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Serie B, Cremonese-Bari: come arrivano le due squadre

La Cremonese si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nei primi due impegni ufficiali della stagione. La squadra lombarda, infatti, ha vinto per 3-1 in casa contro il Crotone, militante in Serie C girone C, in Coppa Italia ed ha pareggiato all'esordio stagionale in Serie B contro il Catanzaro, in casa, per 0-0. Il Bari, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I pugliesi hanno perso in Coppa Italia per 0-3 contro il Parma ed hanno pareggiato alla prima giornata di Serie B contro il Palermo, in casa, per 0-0.

Serie B, le probabili formazioni di Cremonese-Bari

Le probabili formazioni del match Cremonese-Bari, valido per la seconda giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 26 agosto alle ore 20:30. Ecco i possibili undici scelti da Davide Ballardini e Michele Mignani.

Cremonese (4-2-3-1): Sarr, Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Quagliata, Bertolacci, Abrego, Zanimacchia, Vasquez, Afena-Gyan, Tsadjout. Allenatore: Ballarrdini

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maiello, Benali, Maita, Diaw, Nasti, Sibilli. Allenatore: Mignani