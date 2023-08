Serie B, probabili formazioni Sampdoria-Pisa: le scelte di Pirlo e Aquilani

Le probabili formazioni del match Sampdoria-Pisa, in programma venerdì 25 agosto, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, rispettivamente Andrea Pirlo e Alberto Aquilani.

Venerdì 25 agosto, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023/2024 tra Sampdoria-Pisa. Le due compagini, guidate da Andrea Pirlo e Alberto Aquilani, si sfideranno allo stadio Marassi di Genova.

Serie B, Sampdoria-Pisa: come arrivano le due squadre

La Sampdoria si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite ufficiali disputate. I blucerchiati, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Sudtirol, vincendo poi la gara ai rigori per 7-6, ed hanno vinto all'esordio in Serie B contro la Ternana, in trasferta, per 1-2. Il Pisa, all'esordio in questo campionato di Serie B, si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I nerazzurri, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Frosinone ed hanno vinto per 1-0 in amichevole contro la Carrarese, formazione militante in Serie C.

Serie B, le probabili formazioni di Sampdoria-Pisa

Le probabili formazioni del match Sampdoria-Pisa, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B, in programma venerdì 25 agosto alle ore 20:30. Ecco i possibili undici scelti da Andrea Pirlo e Alberto Aquilani.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Verre, Yepes, Benedetti; Borini, La Gumina, Pedrola. Allenatore: Pirlo

Pisa (4-2-3-1): Loria; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso, Marin; Arena, Tourè, D’Alessandro; Torregrossa. Allenatore: Aquilani