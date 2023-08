Ternana-Cremonese: dove vedere la gara ? Diretta TV, Live Streaming e probabili formazioni

Ternana-Cremonese, gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie BKT 2023/24, si giocherà oggi, Mercoledì 30 Agosto, ore 20:30, allo "Stadio Libero Liberati" di Terni. Ecco dove vederla in Diretta TV e in Live Streaming, oltre alle probabili formazioni.

LUOGO TERNI, "Stadio Libero Liberati" DATA 30 Agosto 2023 ORE 20:30 ARBITRI Arbitro: Gianluca Manganiello (Sezione AIA Pinerolo)



Assistenti: Vittorio Di Gioia (Sezione AIA Nola) - Marco Belsanti (Sezione AIA Bari)



IV Ufficiale: Lorenzo Maccarini (Sezione AIA Arezzo)



VAR: Gianpiero Miele (Sezione AIA Nola)



AVAR: Luigi Nasca (Sezione AIA Bari)



Ternana-Cremonese: dove vedere la partita ? Diretta TV e Live Streaming

La gara Ternana-Cremonese sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport, per tutti i clienti gli abbonati a Sky.

Diretta TV Sky Sport - Canale: Sky Sport 253

La gara Ternana-Cremonese sarà trasmessa in Live Streaming su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

La gara Ternana-Cremonese sarà trasmessa in Live Streaming su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

La gara Ternana-Cremonese sarà trasmetta in Diretta TV su DAZN, per tutti i clienti abbonati a DAZN.

La gara Ternana-Cremonese sarà trasmetta in Live Streaming e on demand su DAZN, per tutti i clienti abbonati a DAZN.

La telecronaca della gara trasmessa su DAZN è affidata a Marco Calabresi.

TV: Sky Canale: Sky Sport 253 TV: DAZN DAZN Live Streaming: Sky Sky GO



NOW Live Streaming: DAZN DAZN

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre.

TERNANA [3-5-2]: Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Cell, Casasola, Labojko, Proietti, Favasuli, Corrado, Falletti, Favilli. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

CREMONESE [4-3-3]: Sarr; Ghiglione, Bianchetti, Ravanelli, Quagliata Abrego, Bertolacci, Collocolo, Zanimacchia, Vazquez, Buonaiuto. Allenatore: Davide Ballardini.

