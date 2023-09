Bari-Como, probabili formazioni: Diaw titolare?

Ecco le probabili formazioni di Bari e Como, che si sfideranno allo stadio San Nicola domenica 1 ottobre alle ore 16:15. La partita, valida per l'8a giornata di Serie B 2023-24, vedrà contrapposte la squadra di Michele Mignani e quella di Moreno Longo.

La sfida tra Bari e Como si giocherà domenica 1 ottobre alle 16:15. La gara valevole per l'8a giornata del campionato di Serie B 2023-24 vedrà protagoniste due squadre che vivono momenti opposti in questo avvio di stagione: i biancorossi non vincono da 5 turni e si trovano nella metà bassa della classifica, mentre i lariani hanno vinto le ultime 4 partite e si trovano a -4 dalla vetta della classifica con una partita in meno rispetto alla capolista Parma. Vediamo dunque quali saranno le probabili formazioni di Bari-Como.

Le ultime news

Il Bari dovrebbe avere recuperato del tutto Diaw, pedina fondamentale per l'attacco biancorosso, specialmente dopo l'infortunio di Menez. Di Cesare sembra aver smaltito il problema che lo aveva costretto ad uscire nei minuti finali contro il Parma e potrebbe quindi giocare dal primo minuto; probabile poi il ritorno di Frabotta sulla fascia sinistra al posto di un Ricci che ha mostrato più ombre che luci finora. Il trio di centrocampo potrebbe essere lo stesso della precedente sifda, con Maita, Maiello e Koutsoupias pronti a supportare i 3 uomini avanzati del Bari: Sibilli, Nasti e il già citato Diaw.

Nel Como sono tante le certezze su cui ci si può poggiare: a partire dalla conferma di tutto il pacchetto arretrato composto da Curto, Odenthal e Barba. Il centrocampo dovrà fare a meno di Iovine, uscito per infortunio contro la Sampdoria e che verrà probabilmente rimpiazzato da Cassandro, ma potrà comunque contare su Bellemo, Kone e Ioannou; in attacco confermati Verdi e Da Cunha dietro a Cutrone.

Bari-Como, probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Koutsoupias, Maiello, Maita; Sibilli; Diaw, Nasti. All. Mignani.

COMO (3-4-2-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro, Bellemo, Kone, Ioannou; Verdi, Da Cunha; Cutrone. All. Longo.

Ballottaggi:

BARI: Frabotta-Ricci, Zuzek-Di Cesare, Maita-Acampora, Sibilli-Aramu, Diaw-Aramu (con quest'ultimo si passerebbe al 4-3-3 con Aramu e Sibilli al fianco di Nasti).

COMO: Kone-Abildgaard.