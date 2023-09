Milan, sette assenti contro il Cagliari: Pioli vara la rivoluzione

Il Milan torna alla vittoria contro il Verona ma Pioli non può sorridere. Mercoledì alle 18,30 si torna già in campo e i rossoneri affrontano il Cagliari in piena emergenza infortuni, sette saranno gli assenti nella gara contro i sardi di Claudio Ranieri.

Continua l'emergenza infortuni in casa Milan. Pioli dopo aver battuto il Verona cerca altri tre punti contro il Cagliari per rimanere agganciato all'Inter capolista e rullo compressore di questo inizio stagione. I sardi neopromossi potrebbero essere avversario abbastanza morbido visto che non hanno ancora vinto in questa stagione e soffrono molto in attacco.

Milan, il punto sugli infortuni in vista del Cagliari

Il problema è che non sarà il miglior Milan possibile e per ora le secondo linee non hanno dato garanzie. Pioli si presenterà in Sardegna senza Krunic, che rischia fino ad un mese di assenza dopo lo stop nell'ultimo turno. Insieme a lui sicure le assenze di Maignan, che sta meglio ma dovrebbero tornare al suo posto solo con la Lazio, di Kalulu, Bennacer e Caldara. A forte rischio ci sono anche gli esterni difensivi Calabri e Theo Hernandez, difficile pensare di rischiarli entrambi con alle porte i match contro Lazio e Borussia Dortmund in Champions League, partita questa già molto importante per il passaggio agli ottavi.

Cagliari-Milan, le ultime notizie sulle formazioni

Pioli potrebbe così varare una formazione completamente nuova con Sportiello sicuro del posto in porta e anche Leao dovrebbe essere titolare. La questione più delicata è forse quella del regista, senza Krunic si scalda Adli che è stato spesso provato in quel ruolo. Rivoluzione anche in attacco dove dovrebbe giocare dall'inizio Jovic centravanti in modo da dare il cambio a Giroud, sugli esterni Chukwueze sostituirà Pulisic, dall'altra parte come detto Leao dovrebbe giocare, l'alternativa è Okafor.