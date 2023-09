Calciomercato Inter, dopo il ko di Arnautovic si punta sugli svincolati?

Durante la gara vinta dall'Inter per 1-0 contro l'Empoli, Marko Arnautovic è dovuto forzatamente uscire dal campo per un infortunio muscolare. L'austriaco ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime e la società nerazzurra teme che si tratti di lungo stop.

Nel pomeriggio che ha portato la vittoria dell'Inter ad Empoli è arrivato l'infortunio di Marko Arnautovic. L'austriaco è infatti uscito dal campo dolorante per una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, infortunio di cui sono stati stimati i tempi di recupero minimi e per cui verranno svolti accertamenti nei prossimi giorni. La società nerazzurra al momento conta solamente altri 3 attaccanti con 3 competizioni da giocare, ragion per cui potrebbe ricorrere al calciomercato in caso di un prolungato stop del numero 8.

Al termine della partita contro l'Empoli, Simone Inzaghi ha parlato dell'infortunio del suo giocatore: "Arnautovic è la nota stonata della giornata, ha sentito tirare il muscolo: è importante per noi, lo perderemo per un po' di tempo. Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo". Il tecnico dell'Inter ha poi risposto ad una domanda sulla possibilità di ricorrere al mercato degli svincolati: "Non abbiamo chiaramente parlato di questo, ma abbiamo perso un giocatore importante per noi. Nelle rotazioni è importante avere 4 attaccanti".

I nomi tra gli svincolati

Il nome che più di tutti si adatterebbe per caratteristiche a ricoprire il ruolo di Arnautovic è quello di Santi Mina. L'attaccante ex Celta Vigo, accostato alla Sampdoria in estate, è però recentemente finito sotto i riflettori per la sua condanna per violenza sessuale, sembra quindi improbabile una sua firma al momento. L'attenzione potrebbe quindi virare su 2 profili di esperienza come quelli di Okaka e Caicedo. Più remote sono invece le possibilità di vedere Fabio Quagliarella o André Ayew in nerazzurro.

Per quanto riguarda i nomi di possibili seconde punte, il giocatore con più qualità tra quelli senza contratto è indubbiamente Eden Hazard; il belga è però reduce da annate complicate in maglia Real Madrid, spesso a causa di infortuni e non sempre al top della condizione dal punto di vista fisico. Il Papu Gomez sarebbe invece un profilo di maggiore affidabilità sia dal punto di vista fisico che da quello di conoscenza del campionato. Sarà poi molto difficile che la società punti a giocatori come Lingard, Townsend e Bellarabi, troppo distanti a livello di caratteristiche da Arnautovic e sicuramente non pronti fin da subito per scendere in campo in un contesto nuovo.

L'ultima ipotesi sarebbe infine quella di alzare le posizioni di Klaassen e Mkhitaryan, che in carriera hanno sporadicamente ricoperto il ruolo di seconda punta e che hanno la qualità per fare bene in avanti.