Infortunio Arnautovic, Inter in ansia: quante partite salta

L'Inter vince a Empoli grazie al super gol di Dimarco, massimo risultato con il minimo sforzo per i nerazzurri che restano da soli in cima alla classifica. Nel finale però infortunio per Arnautovic e sensazione che sembrano negative in vista dei prossimi match

2JP3F13 Marko Arnautovic of Bologna gestures during the Italian championship Serie A football match between SS Lazio and Bologna FC on August 14, 2022 at Stadio Olimpico in Rome, Italy - Photo Federico Proietti / DPPI

La capolista continua a correre anche rispetto alle precedenti gare fa un po' più fatica. L'Inter vince la quinta partita su cinque in campionato sbancando Empoli con il risultato per 1-0 grazie al bolide di Dimarco che fulmina Berisha e lancia i suoi davanti a tutti in campionato distanziando il Milan che ieri era riuscito nel temporaneo aggancio. Simone Inzaghi corre veloce, l'obiettivo Scudetto è fissato da inizio estate e se dovesse arrivare significherebbe seconda stella sul petto dei nerazzurri.

Infortunio Arnautovic, quante partite salta con l'Inter

Non tutto va però per il meglio nella trasferta del Castellani, nei minuti finali della partita infatti Marko Arnautovic, entrato nella ripresa al posto di Lautaro Martinez cade a terra dopo aver abbozzato uno scatto. L'attaccante si tocca subito la gamba, entra lo staff medico e si accorge che il centravanti non può continuare. Poco dopo la gara il primo responso parla di distrazione al flessore che però andrà approfondita con gli esami clinici del caso nei prossimi giorni.

La speranza è che il problema non sia troppo serio anche perché davanti Inzaghi adesso ha solo Lautaro, Thuram e Sanchez, anche lui non al meglio a causa dell'anemia. Le sensazioni però per Arnautovic non sono molto positive e secondo il Corriere dello Sport quasi sicuramente l'austriaco starà lontano dai campi fino a dopo la sosta di metà ottobre, saltando così sicuramente tre gare, due in campionato contro Salernitana e Bologna e una in Champions League con il Benfica