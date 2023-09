Calciomercato Livorno, è Andrea Caponi l'ultimo colpo dei toscani

Il calciomercato del Livorno non si è arrestato con lo scadere dei termini e regala a tutto l'ambiente l'ultimo colpaccio di una sessione ricchissima. I toscani puntano decisamente al ritorno nel calcio professionistico e per farlo si sono regalati uno svincolato di lusso che vestirà la gloriosa maglia amaranto

E' Andrea Caponi l'ultimo sussulto del calciomercato del Livorno. I toscani impegnati nel campionato di Serie D girone E (qui tutti i gironi della quarta serie italiana) sono stati grandi protagonisti del calciomercato della massima serie dilettantistica e hanno chiuso con un colpo da categoria superiore.

Andrea Caponi arriva dopo una stagione molto positiva alla Pistoiese in Serie D in cui ha spesso dimostrato di essere un lusso per questa categoria. Svincolatosi a fine stagione ha attirato le attenzioni di molte squadre prima di sposare il progetto tecnico del Livorno a 35 anni compiuti.

Calciomercato Livorno: chi è Andrea Caponi ultimo colpo stagionale

Andrea Caponi mediano 35enne vanta tantissima esperienza in Serie C con oltre 300 presenze in campo nelle fila di Pontedera, Pisa e Tuttocuoio. Nato a Empoli e cresciuto nelle giovanili azzurri è stato una bandiera del Pontedera, società in cui hanno militato anche il fratello Manuel e il padre Alessandro.

Nel Pontedera Caponi ha ricoperto il ruolo di capitano per molte stagioni dimostrando attaccamento e cuore per la maglia diventando per questo un idolo della tifoseria granata. Approda a Livorno dove porta un bagaglio di esperienza notevole e dove arricchirà il reparto di mediana.

Serravezza Pozzi-Livorno 1-2: l'esordio stagionale amaranto

Il Livorno ha esordito ufficialmente domenica scorsa andando a vincere per 2-1 in Coppa Italia di Serie D a Serravezza. Domenica 10 ci sarà anche l'esordio in campionato a Poggibonsi. Gli amaranto sono una delle squadre favorite per la vittoria finale del Girone E insieme a Grosseto e alla retrocessa dalla Serie C San Donato.