Fiorentina-Atalanta 3-2: le pagelle viola al pepe

Le pagelle della vittoria della Fiorentina ai danni dell'Atalanta, al termine di una partita emozionante e ricca di goal. Il successo della squadra gigliata è più che meritato e la forza dell'avversario ne aumenta i meriti. I giudizi sui singoli gigliati.

La Fiorentina batte in maniera meritata un'Atalanta sul pezzo soltanto i primi 20 minuti della prima frazione ed i primi 5 della seconda. Da segnalare che la prima rete bergamasca nasce da un fallo laterale invertito dalla squadra arbitrale comandata da Pairetto.

Pagelle Fiorentina

Terracciano 5,5: sul secondo goal ha colpe evidenti. Insicuro.

Dodò 5: sbaglia tanto in entrambe le fasi. Irriconoscibile.

Milenkovic 6,5: si spezza, ma non si piega. Mai. Colonna.

Martinez Quarta 7: un goal che può vuol dire rinascita. Ritrovato.

Parisi 6,5: parte timoroso nella bolgia gigliata, ma esce alla distanza in maniera esponenziale. Talento.

Duncan 6: tante cose buone (come l'assist per il gol del Chino) ed altre un po' meno. Si sveglia dopo i primi 20 minuti da attore non protagonista . A fasi alterne.

Mandragora 6: non brillantissimo, ma ci mette tutto l'impegno di questo Mondo. Incompreso.

Nico Gonzalez 7=: non aveva i 90 minuti nelle gambe, ma è sempre il giocatore più forte dei viola. Campione.

Bonaventura 7,5: un goal straordinario e la consueta esperienza ed intelligenza. Sempreverde.

Brekalo 6+: 90 minuti che dimostrano un miglioramento fisico e di concretezza. In crescita.

Nzola 5: perde troppi duelli e si muove con l'agilità di un elefante. Inguardabile.

Kouamé 7: quando c'è da fare la guerra, come dice Vincenzo Italiano, uno come lui serve sempre. Match Winner.

Arthur 6: rimasto a sorpresa fuori dall'inizio. Ordinato.

Beltran 6,5: fa molto più lui in 20 minuti che Nzola nel resto della gara. Grimaldello.

Biraghi 6: per la prima volta in carriera da terzino destro. Volenteroso.

Barak n.g.

Italiano 6,5: molte scelte non convincono tutti, ma alla fine ha ragione lui perché la Fiorentina vince in maniera più che meritata contro una squadra oggettivamente forte. Coraggioso.