Milan-Lazio, quattro assenti per la sfida di San Siro

Sabato 30 settembre alle 18 big match a San Siro tra Milan e Lazio, i rossoneri sono primi in classifica e sperano di staccare l'Inter, i capitolini hanno dato segnali di risveglio ma sono ancora ben lontani dalle posizioni di testa e devono quindi recuperare terreno.

Il Milan per continuare a correre in testa alla Serie A sperando magari di scrollarsi di dosso l'Inter che ha dato qualche segnale di cedimento ultimamente. La Lazio per trovare continuità dopo una vittoria e due pareggi consecutivi e rialzarsi in classifica dove al momento è solo dodicesima con 7 punti. A San Siro spira forte il vento del big match con qualche assenza a cui far fronte per entrambi i tecnici.

Milan Lazio, il punto sugli infortuni

Pioli è sicuro di non poter contare su Kalulu, Bennacer, Krunic e Caldara, probabile che non sarà titolare anche Calabria. Ci sono però anche buone notizie in casa Milan con il ritorno di Maignan, pronto a essere di nuovo titolare, e quello di Theo Hernandez e in panchina si rivede anche Jovic. Nella Lazio l'unico dubbio è legato alle condizioni di Romagnoli, reduce dalla frattura delle ossa nasali, per lui è pronta una speciale mascherina protettiva, ma è probabile che Sarri lo lasci a riposo anche in vista della Champions League.

Milan-Lazio, le ultime notizie sulle formazioni

Nessun turnover sul fronte Milan con Pioli che torna a schierare tutti i titolari, il tridente sarà quindi Pulisic-Giroud-Leao. L'unico vero dubbio della formazione rossonero è chi giocherà regista con Adli che è stato ottimo protagonista a Cagliari e sembra essere in vantaggio su Musah. In difesa a destra spazio a Florenzi.

Al gran completo anche la Lazio di Sarri con Zaccagni, Felipe Anderson e Immobile a formare il tridente offensivo sostenuto da un centrocampo con Vecino, Rovella e Luis Alberto. Come detto in difesa non dovrebbe esserci Romagnoli, al suo posto Patric.