Sanchez in campo 90' contro la Colombia. Berizzo (CT Cile): "Deve giocare. Gli è mancato solo il gol"

Il Commissario tecnico del Cile ha nuovamente parlato delle condizioni del numero 70 nerazzurro. A causa di un problema di anemia, evidenziato da analisi precedenti, l'ex Barcellona aveva destato preoccupazione presso la tifoseria nerazzurra. Il rientro a Milano è previsto nelle prossime ore.

Dopo lo 0-0 rimediato contro la Colombia, il Commissario tecnico della Nazionale cilena ha aggiornato circa le condizioni di Alexis Sànchez. Le analisi effettuate dalla Federazione avevano infatti evidenziato un problema di anemia. Nella sfida contro la Colombia, l'attaccante ha giocato l'intera partita, lasciando intendere che non ci sia alcun tipo di problema legato all'esercizio dell'attività sportiva. Di seguito le parole del Ct Eduardo Berizzo: "Alexis? La sua discontinuità e inattività lo hanno punito fisicamente. Giocando troverà il modo di essere utile. Nessuno si aspettava la sua prestazione, gli è mancato solo il gol". Nella stagione 2022/2023, l'ex Arsenal ha realizzato 18 reti con la maglia dell'Olympique Marsiglia.

Gli altri sudamericani impegnati con le Nazionali

Juan Cuadrado è rimasto in panchina per l'intera durata della sfida contro il Cile di Sànchez e Vidal. Come rivelato dall'area tecnica colombiana, l'esterno ha un problema di tendinite. Lautaro Martinez ha giocato solo gli ultimi minuti di Bolivia-Argentina, terminata con il punteggio di 0-3 a favore dell'Albiceleste.