Serie A, probabili formazioni Empoli-Juventus: le scelte di Zanetti e Allegri

Domenica 3 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024 tra Empoli-Juventus. Le due compagini, guidate da Paolo Zanetti e Massimiliano Allegri, so sfideranno allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

Serie A, Empoli-Juventus: come arrivano le due squadre

L'Empoli di mister Paolo Zanetti si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle prime due giornate del campionato di Serie A. I toscani, infatti, hanno perso all'esordio per 0-1 contro il Verona in casa ed hanno perso anche in trasferta per 2-0 contro il Monza di Raffaele Palladino. La Juventus, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri, infatti, guidati da Max Allegri, hanno vinto per 0-3 in trasferta contro l'Udinese ed hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Bologna.

Serie A, le probabili formazioni di Empoli-Juventus

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cambiaghi, Baldanzi, Gyasi; Caputo.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.