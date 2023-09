Serie A, probabili formazioni Juventus-Lazio: le scelte di Allegri e Sarri

Le probabili formazioni del match Juventus-Lazio, in programma sabato 15 settembre, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, rispettivamente Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

Sabato 16 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Lazio. Le due compagini, guidate da Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, si sfideranno all'Allianz Stadium di Torino, casa del club bianconero.

Serie A, Juventus-Lazio: come arrivano le due squadre

La Juventus si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Bologna ed hanno superato in trasferta l'Empoli per 0-2, grazie alle reti realizzate da Danilo e Chiesa. La Lazio, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I biancocelesti, infatti, hanno perso per 0-1 in casa contro il Genoa ed hanno vinto in trasferta per 1-2 contro il Napoli, con le reti di Luis Alberto e del giapponese Kamada.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Ecco le probabili formazioni del match Juventus-Lazio, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 15 settembre alle ore 15:00. Di seguito i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.