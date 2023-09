Serie C, Rimini-Perugia: le probabili formazioni. Le scelte di Raimondi e Baldini

Sfida interessante quella in programma sabato 23 settembre alle 20.45 al Neri di Rimini per la quinta giornata del girone B di Serie C. Gli umbri difendono la propria imbattibilità sul campo della squadra di Raimondi, sconfitta tre volte su quattro. Le due squadre non si affrontano da 34 anni

Sabato 23 settembre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Rimini-Perugia, valida per la quarta giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le squadre, guidate dalle panchine rispettivamente da Gabriel Raimondi e Francesco Baldini, si affronteranno allo stadio Romeo Neri di Rimini.

Serie C, Rimini-Perugia: come c’arrivano le due squadre

Il derby cromatico tra Rimini e Perugia metterà di fronte due squadre protagoniste di rendimenti molto differenti in questo avvio di stagione. I romagnoli sono infatti già incappati in tre sconfitte su quattro incontri, l’ultima nell’infrasettimanale a Pescara contro il Pineto, al primo successo tra i professionisti. Un ko severo considerando che il Rimini non ha demeritato a livello di prestazione, potendo recriminare su due traverse e su un gol annullato ad Ubaldi subito dopo lo svantaggio. Il Perugia è invece ancora imbattuto, ma hanno vinto una sola partita, quella sul campo della Spal lo scorso 15 settembre. Nell’ultimo incontro il Grifo è anzi riuscito a salvare la pelle contro il Pontedera al Curi solo nel finale grazie a Ryder Matos, tornato al gol dopo oltre un anno per l’1-1 finale. La classifica è giocoforza ancora piuttosto corta e indecifrabile, ma Baldini si tiene stretto il cuore dei suoi per restare attaccato alle prime posizioni, mentre il Rimini ha l’obbligo di muovere la classifica per prepararsi al meglio al derby di domenica prossima sul campo del Cesena.

Serie C, Rimini-Perugia: i precedenti

Fondate ad appena sette anni di distanza l’una dall’altra, nel 1912 il Perugia, nel 1905 il Rimini, le due compagini biancorosse si sono ritrovate nel medesimo campionato appena per due volte. Un destino curioso che ha sempre visto romagnoli e umbri correre su binari paralleli anche nei momenti migliori delle rispettive storie, uno dei quali in comune, la seconda metà degli anni ’70, quando il Rimini si affacciò per la prima volta in Serie B, mentre il Perugia conquistò le attenzioni dei media grazie allo storico secondo posto in A da neopromossa e imbattuta alle spalle del Milan. Gli unici quattro precedenti tra Rimini e Perugia risalgono alle stagioni 1981-’82 e ’88-89, in Serie C. Entrambe le stagioni hanno avuto un epilogo amaro per i romagnoli, retrocessi in C2, eppure il Perugia non ha mai vinto al Neri, essendo stato sconfitto 2-1 il 29 novembre ’81, per i gol di Parlanti e del compianto Nello Saltutti, umbro di Gualdo Tadino, e avendo pareggiato 1-1 il 31 dicembre ’88 con reti di Roberto Carannante per i padroni di casa e pareggio di un giovane Roberto Rambaudi per gli umbri.

Serie C, le probabili formazioni di Rimini-Perugia

Le probabili formazioni del match Rimini-Perugia, valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma sabato 23 settembre alle ore 20:45. Pur consapevole della necessità di muovere la classifica, Raimondi, ex giocatore del Perugia nel 2009, potrebbe cambiare qualcosa nella formazione alla luce del triplo impegno settimanale e pensando al derby di Cesena. Sicura l’assenza dello squalificato Semeraro, al suo posto potrebbe giocare Acampa o essere adattato a destra Bouabre. In corsa per una maglia da titolare anche Iacoponi e Ubaldi. A disposizione Cernigoi, Selvini e Pietrangeli, out Delcarro. Quanto al Perugia, Baldini già dopo il Pontedera aveva anticipato il turno di riposo per Dell’Orco, al quale, reduce da due gravi infortuni al ginocchio, verrà risparmiato il sintetico del Neri: chance dall’inizio per Vulikic. Ancora out Furlan e Paz, ma può contare su Simone Santoro, pronto al debutto stagionale, ma difficilmente da titolare.

RIMINI (3-4-3): Colombo; Tofanari, Gorelli, Gigli; Rosini, Megelaitis, Langella, Acampa; Lamesta, Morra, Capanni. All.: G. Raimondi.

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni (Santoro), Bartolomei, Kouan; Ricci, Vasquez, Matos. All.: F. Baldini.