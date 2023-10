Cagliari: contro la Salernitana è l'ora delle tre punte? Ecco su chi punta Ranieri

Il Cagliari in questo campionato ha bisogno di trovare la via della rete con continuità per trovare di conseguenza i punti salvezza. Contro la Salernitana Ranieri pensa di schierare un tridente offensivo per spezzare la "maledizione" del gol. Ecco le novità.

Il Cagliari contro la Salernitana giocherà già una partita molto importante per la permanenza nella massima serie, contro peraltro una diretta concorrente. Il problema della squadra di Ranieri in questo avvio di campionato è stata la via della rete, che ha latitato spesso e volentieri. Nella testa del mister del Cagliari sta prendendo forma la possibilità di schierare addirittura un tridente offensivo per ovviare alla mancanza di gol all’attivo. In attesa del ritorno del bomber principe Gianluca Lapadula.

Tridente offensivo per Ranieri

In attesa del ritorno di Lapadula nella prossima gara in programma contro la Salernitana Ranieri per la prima volta in stagione schiererà tre punte: Petagna al centro dell'attacco, con Luvumbo e probabilmente Oristanio schierati ai lati per cercare la via della rete con più efficacia. Shomurodov? Si accomoderà ancora in panchina, probabilmente utilizzato a gara in corso, anche se gli ultimi rumors già lo vedono via da Cagliari. Vedremo se la nuova soluzione tattica che adotterà Ranieri sarà produttiva, soprattutto nella zona offensiva.