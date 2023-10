Canicattì-Trapani diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Dopo alcuni recuperi disputati in mezzo alla settimana che hanno visto impegnata anche una delle due squadre, si torna in campo per la settima giornata del Girone I di Serie D con Canicattì-Trapani. Ecco dove vedere il match in diretta tv e streaming live

Canicattì-Trapani si giocherà domenica 8 ottobre alle ore 15:30 presso lo Stadio Comunale "Saraceno" di Canicattì. La gara è valida per la settima giornata del girone I della Serie D, quello che coinvolge perlopiù squadre siciliane. Andiamo a scoprire come sarà possibile seguire il match in diretta televisiva oppure in alternativa tramite il live streaming.

Il Trapani sta dominando ogni gara alla quale ha preso parte fino ad ora. Cinque vittorie su cinque gare disputate e secondo posto in classifica ad 1 punto dal Siracusa che però ha disputato una gara in più. Il Trapani viaggia ad oltre 3 reti a partita senza averne ancora subita alcuna e si candida di prepotenza alla promozione in Serie C. In linea invece la marcia del Canicattì che occupa la settima piazza della graduatoria grazie a 11 punti raccolti in sei incontri.

Le probabili formazioni del match del "Saraceno"

CANICATTÌ (3-5-2): Scuffia; Amenta, Raimondi, Loza; Sidibe (Petrucci), Gambicchia, Diaz, Salvia, Tedesco (Camara); Bonilla, Catania.

All. Pidatella

TRAPANI (4-2-3-1): Ujkaj, Redondi, Sabatino, Sparandeo, Pipitone (Pino), Kragl, Sbrissa, Morleo, Marigosu (Ba), Samake (Guerriero), Cocco.

All. Torrisi

Dove vedere Canicattì-Trapani in tv e streaming

Canicattì-Trapani si giocherà domenica 8 ottobre alle ore 15:30 presso lo Stadio Comunale "Saraceno" di Canicattì. La gara sarà visibile gratis e in diretta tv sull’emittente locale su La Tr3 sul Ca­na­le 83 in HD del di­gi­ta­le ter­re­stre. Sarà garantita anche la trasmissione streaming su www.latr3.it.

Canicattì-Trapani potrebbe essere trasmessa anche su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.