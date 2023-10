Fidelis Andria-Bitonto diretta tv in chiaro e streaming live. Dove vedere Coppa Italia Serie D

Impegno infrasettimanale per le squadre della quarta serie del calcio, Fidelis Andria-Bitonto per i trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D. Andiamo a vedere dove poter vedere la sfida in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live

Fidelis Andria-Bitonto si giocherà domani mercoledi 18 ottobre alle ore 19:00 presso lo Stadio degli Ulivi di Andria. La gara è valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Il turno si svolge con gara ad eliminazione diretta con eventuali calci di rigore in caso di parità. Scopriamo come vedere il match in diretta televisiva oppure streaming live.

Entrambe le squadre militano nel girone H della Serie D con alterne fortune. La Fidelis Andria occupa al momento la terza posizione in classifica ed è ancora imbattuta dopo sei gare di campionato. E' una delle favorite per la promozione in Serie C. Il Bitonto arranca nelle retrovie ed è reduce da tre sconfitte consecutive con appena 4 punti raccolti nelle prime sei giornate.

Fidelis Andria-Bitonto: le probabili formazioni del match

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Fratti; Giambuzzi, Telera, Donida, Riefolo; Scaringella, Sciaudone, Cecere; Strambelli, Burzio, Sasanelli.

All. Scaringella

BITONTO CALCIO (4-4-2): Bellavista, Fioretti, Palazzo, Tangorre, Acampora, Lobjanidze, Anaclerio, Pizzutelli, Mariano, Tedesco, Stasi.

All. Loseto

Dove vedere Fidelis Andria-Bitonto in tv e streaming

Fidelis Andria-Bitonto si giocherà domani mercoledi 18 ottobre alle ore 19:00 presso lo Stadio degli Ulivi di Andria. La gara non sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da nessuna emittente nazionale o locale. Potrebbe comunque essere possibile seguire il match su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.

In ogni caso sarà possibile seguire il match in diretta testuale e attraverso aggiornamenti fotografici sulle pagine social delle due società e tramite i rispettivi siti internet.