Fiorentina-Cagliari: le ultime sulla formazione viola

Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano dovrebbero dare spazio ad un nuovo turnover, che riguarderebbe la metà dei giocatori di movimento rispetto alla gara precedente con il Frosinone. Le ultime in casa Fiorentina per il match col Cagliari. Buona lettura.

Il tour de force a cui è chiamata la Fiorentina di Vincenzo Italiano prevede la gara interna col Cagliari come prossima tappa. I gigliati si troveranno ad affrontare l’attuale squadra fanalino di coda della massima serie, ma l’esito della partita si annuncia tutt’altro che scontato, visto che i sardi, con mister Claudio Ranieri in testa, promettono battaglia.

Ma veniamo alla probabile formazione della Fiorentina. In porta Terracciano dovrebbe partire ancora titolare, con Christensen che tornerebbe per la Conference League.

In difesa Luca Ranieri si riprenderà il suo posto nel centrosinistra, con Milenkovic, favorito su Martinez Quarta, al suo fianco. Scelte praticamente obbligate sulle fasce con Kayode e Parisi.

Veniamo al centrocampo, dove dovrebbero essere confermati Arthur e Duncan che, ad oggi, garantiscono maggiore qualità rispetto a Maxime Lopez e Mandragora. Attenzione però: al brasiliano, dopo la lunga inattività, potrebbe essere risparmiata la seconda partita da titolare in quattro giorni.

In attacco Nico Gonzalez è intoccabile, mentre dovrebbero scendere in campo dall’inizio sia Beltran che Kouamé (quest’ultimo in ballottaggio con Brekalo). Bonaventura non può giocarle tutte, quindi potrebbe esserci la grande occasione (Barak non ha ancora i 90 minuti nelle gambe) per Gino Infantino (da trequartista nel 4/2/3/1 o mezzala in un 4/3/3).