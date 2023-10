Genoa: arriva la decisione definitiva su Retegui, eccola

Il Genoa che affronterà l'Atalanta nella prossima gara di campionato lo farà senza Retegui. Ancora una volta Gilardino dovrà fare a meno del suo miglior attaccante e del colpo del calciomercato estivo. Ecco chi sostituirà l'attaccante, che rientrerà dal prossimo turno.

Il Genoa in questo momento non può dirsi fortunato per quanto riguarda la situazione indisponibili, soprattutto nella zona offensiva del campo. Dopo aver ritrovato e perso di nuovo Messias, giocatore che avrebbe dovuto sostituire proprio Retegui contro il Milan, nel match contro l'Atalanta dovrà fare di nuovo a meno del suo più pericoloso attaccante. Gilardino non lo vuole rischiare assolutamente per non incappare in un lungo periodo di stop. Meglio andarci con le dovute precauzioni e contro l'Atalanta risparmiarlo. Questa è la decisione dell'ultimora in casa Genoa.

Retegui ancora fuori contro l'Atalanta

Mateo Retegui dunque come riporta anche SportMediaset non sarà della partita contro l'Atalanta. Il calciatore della Nazionale ha riportato un dolore al ginocchio sinistro che si è riproposto nelle settimane successive costringendolo a saltare sia le sfide successive che le partite di qualificazione agli Europei 2024. Una situazione che potrebbe costringere Alberto Gilardino a non rischiarlo in vista dei prossimi impegni. Vedremo cosa deciderà il mister genoano per la sua sostituzione.