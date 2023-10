Genoa: brutte notizie per un big, mentre Retegui ci sarà dopo la sosta

Il Genoa non riesce ancora a schierare con continuità uno dei suoi migliori acquisti del calciomercato estivo. Messias si è infortunato di nuovo e non potrà essere disponibile per qualche partita. Ecco invece le condizioni dell'attaccante Retegui che tornerà.

Il Genoa e Messias ancora non riescono ad essere compatibili, o meglio uno degli acquisti più importanti del calciomercato estivo ancora non riesce ad essere schierato con continuità. Arrivato con un lieve infortunio dal Milan, proprio prima del match contro i rossoneri si è fermato di nuovo. E non arrivano buone notizie in casa Genoa per quanto riguarda le sue condizioni, come riporta fantacalcio.it. Il centrocampista rossoblu si è fermato per infortunio negli ultimi giorni e dovrà rimanere fermo nelle prossime settimane.

Messias non recupera, Retegui si

Il Genoa ha perso per infortunio Junior Messias. Stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista ex Milan ha riportato una lesione di primo grado al quadricipite. Nuovi controlli saranno svolti nei prossimi giorni con Messias che, in ogni caso, dovrebbe saltare le prossime tre giornate di Serie A. Buone notizie invece per quanto riguarda Retegui che ha invece ripreso ad allenarsi dopo aver saltato il Milan a causa di un problema al collaterale sinistro e sarà a disposizione di mister Gilardino al termine della sosta delle Nazionali.