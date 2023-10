Infortunio Chiesa, emergenza Juve per il derby

Arrivano brutte notizie per la Juventus in vista del derby numero 207 di sabato alle 18 contro il Torino, oggi si è infatti fermato per un infortunio Federico Chiesa, gioiello bianconero, ennesima tegola in attacco per Massimiliano Allegri che dovrà inventarsi qualcosa

Non c'è pace per la Juventus che a due giorni dal derby di Torino rischia di presentarsi senza la coppia offensiva titolare. Massimiliano Allegri infatti ha visto fermarsi nell'alienamento odierno Federico Chiesa, per l'attaccante bianconero si tratterebbe di un infortunio muscolare che ovviamente andrà monitorato con attenzione nelle prossime ore, come spiega tuttomercatoweb.com

Infortunio Chiesa, chi gioca il derby di Torino?

Il problema potrebbe infatti costringere il giocatore a non partecipare al derby della Mole di sabato alle 18, un match importante per la Juventus che deve vincere per provare a rimanere agganciata al treno primo posto. Ad oggi la formazioni di Allegri è seconda a quota 14 a meno quattro dalla coppia Inter-Milan, impegnate anche loro sabato contro Salernitana e Genoa.

Il problema per il tecnico juventino non è solo l'infortunio di Chiesa ma anche quello di Dusan Vlahovic, il serbo continua a dare risposte positive e a questo punto appare a forte rischio per la prossima gara. Se tutti e due dovessero dare forfait è probabile che giochino dal primo minuto Kean e Milik con il polacco che invece ha completamente recuperato. Per fortuna della Juve tra dopo il derby ci saranno due settimane di stop per le Nazionali in modo da poter recuperare dagli infortuni.