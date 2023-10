Infortunio Vlahovic: l'attaccante salta il derby con il Torino?

L'infortunio di Vlahovic è tra i temi più caldi a due giorni dal derby della Mole tra Juventus e Torino. Ancora lavoro differenziato per Dusan nel corso delle ultime sessioni di allenamento bianconere. La lombalgia potrebbe mettere fuori gioco l'attaccante per la prossima sfida di Serie A.

Sabato alle ore 18:00 andrà in scena uno dei match più suggestivi e tradizionali della Serie A: Juventus-Torino, sfida anche nota come derby della Mole. I bianconeri dopo 7 giornate possono dirsi soddisfatta del bottino ottenuto in termini di punti in classifica; meno i granata che non stanno vivendo un momento particolarmente brillante in termini di gioco e risultati. Massimiliano Allegri dovrà però fare i conti con un problema non proprio banale; l'eventuale assenza di Dusan Vlahovic per infortunio.

Verso Juventus-Torino, l'infortunio di Vlahovic complica i piani di Allegri

Come anticipato, l'infortunio di Vlahovic potrebbe avere effetti evidenti sullo scacchiere della Juventus in vista del derby contro il Torino. Il serbo è tornato a macinare gol in Serie A e la sua vena realizzativa farebbe sicuramente comodo a mister Allegri. In tal senso, non arrivano buone notizie per i tifosi bianconeri. Stando a quanto riporta Sportmediaset, l'attaccante ha svolto ancora del lavoro differenziato in allenamento e i fastidi dovuti alla lombalgia potrebbero tenerlo lontano dal campo anche per la prossima sfida di campionato. Non è la prima volta che Dusan deve fare i conti con questa tipologia di problema e difficilmente lo staff bianconero rischierà di schierare il calciatore in vista della sosta per le nazionali.

Juventus-Torino, le alternative per l'attacco bianconero senza Vlahovic

Data la quasi certa assenza di Dusan Vlahovic per infortunio nel match contro il Torino, è chiaro che Massimiliano Allegri sarà chiamato a trovare un degno sostituto. Quasi certa la presenza dal primo minuto di Federico Chiesa; al suo fianco salgono le quotazioni di Milik. Il polacco ha saltato il match contro l'Atalanta ma pare essere del tutto recuperato dopo i fastidi delle scorse settimane. In buona condizione anche Moise Kean però in svantaggio rispetto al compagno di reparto. Occhio dunque alle probabili formazioni di Juventus-Torino per scoprire chi scenderà in campo in un derby carico di insidie.