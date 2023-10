Infortunio shock per Neymar, rottura del legamento: ecco lo sfogo sui social

L'attaccante brasiliano, a soli 31 anni, giunge al suo trentunesimo infortunio in carriera. A breve sarà sottoposto a intervento chirurgico per poi cominciare un lungo periodo di riabilitazione. L'attaccante dell'Al-Hilal ed ex PSG si sfoga sui suoi account social, dichiara: "È un momento molto triste, il peggiore!".

Neymar infortunio, è accaduto nella notte di ieri ed è il più grave nella storia del suo percorso calcistico. L'attaccante brasiliano rimedia l'infortunio nel match contro l'Uruguay, l'ex Psg è costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il suo sfogo social: "Avrò bisogno della mia gente". Neymar subisce una rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro, è descritto come il peggior infortunio rimediato sul campo. L’infortunio costringerà l'attaccante ad allontanarsi dai giochi per molto tempo.

Le lacrime accompagnano Neymar fin fuori il campo, ora l'esito degli esami: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. È stato lo stesso calciatore, tramite il proprio sito web ufficiale, a diffondere la diagnosi. Come sappiamo, tutto il mondo del calcio è rimasto scosso dal grave incidente. Numerosi i messaggi sui social per sostenere Neymar, anche Pedro, esterno della Lazio, esprime la sua vicinanza.

Neymar infortunio: "Ho fede, forse troppa... Ma metto la mia forza nelle mani di Dio"

L'attaccante brasiliano, a soli 31 anni, giunge al suo trentunesimo infortunio in carriera. A breve sarà sottoposto a intervento chirurgico per poi cominciare un lungo periodo di riabilitazione. L'attaccante dell'Al-Hilal ed ex PSG si sfoga sui suoi account social, dichiara: "È un momento molto triste, il peggiore! So di essere forte, ma questa volta avrò bisogno della mia gente (famiglia, amici). Non è facile affrontare un infortunio e un intervento chirurgico, immaginate di doverlo rifare dopo quattro mesi di recupero. Ho fede, forse troppa... Ma metto la mia forza nelle mani di Dio affinché possa rinnovare la mia. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto".

I commenti dei Vip e calciatori

L'infortunio di Neymar ha scosso tutto il mondo del calcio e non solo, in molti si stringono a lui in uno dei momenti più complicati della sua carriera calcistica. Tra i commenti al post su Instagram spuntano anche quelli di due ex juventini, Diego: "Siamo con te, fratello mio" e Douglas Costa: "Dio è con te fratello". A mostrare vicinanza al talento brasiliano anche Quartararo e Salt Bae, il famoso chef turco, oltre a numerosi volti noti dal mondo del calcio: Kaká, Pato, Richarlison e tanti altri.