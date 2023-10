Inter-Benfica, in 5 ko tra infortuni e squalifiche

L'Inter e il Benfica sono pronte a sfidarsi martedì 3 ottobre alle 21 per la seconda giornata del girone di Champions League. I nerazzurri hanno bisogno di vincere per issarsi subito al primo posto dopo il pareggio con la Real Sociedad dell'esordio in terra basca.

Meno due alla sfida di San Siro tra Inter e Benfica. I nerazzurri dopo l' 1-1 con la Real Sociedad sfidano i lusitani per cercare il primo successo europeo di questa stagione, ancora più bisogno di punti hanno gli ospiti che alla prima hanno steccato perdendo 2-0 contro il Salisburgo in casa. La situazione nel girone quindi è questa: Salisburgo a 3 punti, Inter e Real Sociedad a 1 e Benfica a 0.

Inter-Benfica: il punto su infortuni e squalifiche

Simone Inzaghi inizia a preparare la formazione in cui rientreranno tutti i big compreso Lautaro Martinez che è reduce dai quattro gol in circa mezz'ora giocata con la Salernitana. La rosa però non sarà al completo, non ci saranno per infortunio sicuramente Sensi e Arnautovic, e anche Frattesi è destinato a non essere convocato, i due centrocampisti sperano di tornare con il Bologna nella prossima sfida di campionato. Cuadrado è invece in miglioramento, si dovrebbe aggregare al gruppo, ma starà a Inzaghi convocarlo o meno per la sfida.

Nel Benfica ci sarà un solo indisponibile, è il difensore centrale Antonio Silva, espulso durante la prima giornata. Un'assenza molto importante per i lusitani, il centrale infatti è un grande talento, è titolare dei suoi ed è anche seguito da alcune big europee come il Manchester United che è sempre a caccia di difensori.