Livorno-Sansepolcro 3-1 highlights del match dell'Armando Picchi

Continua la marcia dei labronici verso la vetta della classifica del girone E di Serie C, ecco gli highlights di Livorno-Sansepolcro match vinto nettamente per 3-1 dai padroni di casa. Grande entusiasmo in città per quello che potrebbe essere finalmente l'anno buono per il ritorno nel calcio professionistico

LIVORNO-SANSEPOLCRO 3-1 HIGHLIGHTS. Il Livorno non smette di far sognare i propri tifosi e spazza via senza troppi indugi il Sansepolcro tra le mura amiche. Una prestazione solida e convincente quella dei ragazzi di Favarin che già nel primo tempo stabiliscono le distanze giuste con l'avversario. Dopo sette mesi i labronici tornano a conquistare i tre punti tra le mura amiche, un'eternità festeggiata con impeto dai tanti tifosi presenti sugli spalti.

Con questo risultato il Livorno approda in solitario al primo posto in classifica. Dopo appena quattro giornate si tratta di una situazione assolutamente in divenire ma questo basta già per far tornare a sognare una città e una tifoseria che in passato ha calcato gli illustri campi della Serie A.

Livorno-Sansepolcro 3-1: il tabellino del match

Livorno (4-3-1-2): Albieri; Nizzoli (87' Camara), Ronchi, Brenna, Brisciani (78' Kosiqi); Bellini, Luci, Nardi; Cesarini (78' Bassini)); Giordani, Cori (67' Caponi). A disposizione: Ciobanu, Menga, Coriano, Ferraro, Borudska. All. Favarin

Sansepolcro (4-3-3): Guerri; Del Siena (86' Brizzi), Borgo, Martinelli. Bologna; Gia. Gorini, Locchi (46' D'Angelo), Pauselli (67' Piermarini); Buzzi (46' Mariotti), Longo (46' Essoussi), Ferri Marini. A disposizione: Patata, Della Spoletina, Giu. Gorini, Simeone,. All. Bricca

Arbitro: Vailati di Crema

Reti: 13' Cori, 24' Borgo, 35' Luci, 40' Cesarini

Note: angoli 2-3, ammoniti Gorini, Martinelli, Cesarini, recupero 1'+4', spettatori 3.274

