Milan, verso la Juventus: in tre recuperano

Arrivano finalmente buone notizie sugli infortuni in casa Milan, Pioli dopo la sosta avrà tre partite difficili con Juve, Lazio e Paris Saint Germain, per sua fortuna avrà anche più giocatori rispetto alle ultime gare a disposizione in modo da poter fare turnover

La situazione infortuni in casa Milan via piano piano migliorando, le ultime notizie parlano di tre recuperi importanti in vista della settimana più difficile di questo inizio di stagione. Dopo la sosta i rossoneri saranno impegnati con la Juventus e il Napoli in campionato, in mezzo ci sarà la sfida di Champions League con il Paris Saint Germain in cui in ballo c'è buona parte della qualificazione agli ottavi di finale con il club meneghino che ha raccolto due punti in due gare contro i tre dei francesi.

Juventus-Milan, le ultime sugli infortuni

Stefano Pioli lavora a Milanello con un gruppo ridotto visto che sono dodici i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Presto però li riavrà tutti a disposizione compresi tre infortunati che hanno saltato le ultime gare. Contro i bianconeri ci sarà di nuovo Krunic pronto a riprendere il suo ruolo in regia, in attesa che torni anche Bennacer per cui ci vorranno però altri due o tre mesi. Rientro molto importante sempre in mediana è quello di Loftus-Cheek il più fisico tra i centrocampisti di Pioli, l'inglese rientra proprio nel momento in cui ci sarà da battagliare, campo per lui naturale e spesso vincente.

Altre buone notizie arrivano per la difesa, è pronto anche Kalulu che può giocare sia a destra che centrale, un jolly importante per l'allenatore del Milan che comunque contro la Juventus dovrà affrontare due assenze pesanti. Non ci saranno infatti per squalifica Maignan, al suo posto Sportiello, e Theo Hernandez, con il francese che potrebbe essere sostituito da Florenzi, difficile infatti l'impiego dal primo minuto del promettente diciassettenne Bartsesaghi in un match così importante.