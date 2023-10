Qualificazioni Euro 2024, le probabili formazioni di Italia-Malta: le scelte di Spalletti e Marcolini

Le probabili formazioni del match Italia-Malta, in programma sabato 14 ottobre, gara valida per il Gruppo C del girone di qualificazione ad Euro 2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Luciano Spalletti e Michele Marcolini.

Sabato 14 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la settima giornata della fase a gironi, Gruppo C, di qualificazione ai prossimi europei del 2024 in Germania tra Italia-Malta. Le due compagini, guidate da Luciano Spalletti e Michele Marcolini, si sfideranno allo stadio San Nicola di Bari, in Puglia. Ecco dove seguire la partita in TV e in streaming.

Qualificazioni Euro 2024, Italia-Malta: come arrivano le due squadre

L'Italia si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di qualificazione ad Euro 2024. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro la Macedonia del Nord ed hanno vinto in casa per 2-1 contro l'Ucraina. Malta, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite del Gruppo C. La squadra di Marcolini, infatti, ha perso in trasferta per 1-0 contro l'Ucraina ed ha perso in casa per 0-2 contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri occupano la seconda posizione a quota 7 punti, alle spalle dell'Inghilterra. Malta, invece, è ultima nel Gruppo C, a quota 0 punti.

Qualificazioni Euro 2024, le probabili formazioni di Italia-Malta

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. CT Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Attard, Pepe, Muscat; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Yankam, Camenzuli; Satariano, Nwoko. CT Marcolini.