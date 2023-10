Serie A, probabili formazioni Lazio-Atalanta: le scelte di Sarri e Gasperini

Le probabili formazioni del match Lazio-Atalanta, in programma domenica 8 ottobre, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini.

Domenica 8 ottobre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Atalanta. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma. Ecco dove vedere il match in streaming e in diretta televisiva.

Serie A, Lazio-Atalanta: come arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I biancocelesti, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 contro il Torino ed hanno perso allo stadio San Siro per 2-0 contro il Milan di Pioli. Inoltre, i laziali hanno vinto in trasferta in Champions League contro il Celtic per 1-2, grazie alla rete siglata da Pedro allo scadere. L'Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio in Serie A. La Dea, infatti, ha superato in trasferta il Verona per 0-1 ed ha pareggiato in casa per 0-0 contro la Juventus. Inoltre, i nerazzurri hanno vinto in trasferta in Europa League per 1-2 contro lo Sporting Lisbona.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Le probabili formazioni del match Lazio-Atalanta, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 8 ottobre alle ore 15:00. Ecco gli undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.