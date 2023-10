Serie B, probabili formazioni Bari-Modena: le scelte di Marino e Bianco

Le probabili formazioni del match Bari-Modena, in programma sabato 21 ottobre, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Pasquale Marino e Paolo Bianco.

Sabato 21 ottobre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie B tra Bari-Modena. Le due compagini, guidate da Pasquale Marino e Paolo Bianco, si sfideranno allo stadio San Nicola di Bari, in Puglia. Ecco dove vedere il match in streaming e in diretta TV.

Serie B, Bari-Modena: come arrivano le due squadre

Il Bari si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I biancorossi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Como ed hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro la Reggiana. Il Modena, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Gli emiliani, infatti, hanno perso per 1-3 in casa contro il Venezia ed hanno perso in casa per 0-2 contro il Palermo.

Serie B, le probabili formazioni del match Bari-Modena

Le probabili formazioni del match Bari-Modena, valido per la decima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Pasquale Marino e Paolo Bianco.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Acampora; Aramu; Diaw, Nasti.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Zaro, Cauz, Cotali; Gerli, Magnino, Palumbo; Tremolada; Manconi, Bonfanti.