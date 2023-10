Serie C, Fiorenzuola-Pergolettese: le probabili formazioni. Le scelte di Bonatti e Abbate

Domenica 8 ottobre alle 20.45 al Pavesi si gioca una delicata sfida salvezza per il girone A della Serie C. La squadra di Andrea Bonatti, finora capace di fare punti solo in casa, punta a sorpassare i gialloblù di Matteo Abbate, pronto per vivere un personalissimo derby, ospiti ancora senza gol e senza punti in trasferta

Domenica 8 ottobre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Fiorenzuola-Pergolettese, valida per la settima giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Andrea Bonatti e Matteo Abbate si affronteranno allo Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda per quello che si annuncia uno scontro diretto anticipato per la salvezza, o quantomeno per la zona playout.

Serie C, Fiorenzuola-Pergolettese: come c’arrivano le due squadre

Fiorenzuola e Pergolettese, che in settimana sono state eliminate dalla Coppa Italia dopo le sconfitte contro Novara e Alessandria, sono separate da appena un punto in classifica, con i lombardi a quota 7 e gli emiliani a inseguire. La classifica è ancora molto corta, se è vero che tra le due squadre ce ne sono altre tre, Atalanta Under 23, Pro Patria e Pro Sesto, appaiate alla Pergolettese a quota 7 punti, ma il momento attraversato dalle due formazioni impone di cercare di muovere la classifica. Un’impresa che a entrambe le squadre è riuscito solo una volta nelle ultime tre partite, nelle quali Fiorenzuola e Pergolettese hanno raccolto solo tre punti, entrambe in casa e entrambe per 2-1: gli emiliani contro 2-1 il Trento lo scorso 24 settembre, i lombardi contro la Triestina cinque giorni prima. Poi, solo ko: due di fila per la squadra di Abbate, a Vicenza e in casa contro la Pro Patria, mentre il Fiorenzuola è stato travolto 4-1 a Vercelli dai bianchi di mister Dossena.

Serie C, Fiorenzuola-Pergolettese: i precedenti

Sono otto i precedenti tra Fiorenzuola e Pergolettese, che si erano già sfidate in estate in amichevole a Casale Cremasco (1-2 il 13 agosto). A livello ufficiale la sfida torna dopo la “pausa” della scorsa stagione, dovuta allo spostamento degli emiliani dal girone A al B della Serie C. Il primo confronto diretto risale alla Serie C2 ’91-92: il 1° dicembre ’91 finì 0-0 tra un Fiorenzuola al secondo campionato della propria storia tra i professionisti e l’allora Pergocrema. Destini opposti nella stagione successiva, che vide gli emiliani promossi in C1 e i lombardi sprofondare nei dilettanti. La gara giocata al Pavesi si concluse con un eloquente 5-1 il 18 ottobre ’92. Il bilancio totale è comunque in parità: tre successi per parte e due pareggi. Nell’ultimo confronto diretto, datato 20 ottobre 2021, il Fiorenzuola si è imposto per 3-1. Questo risultato ha spezzato il digiuno di successi che durava dal 1998, in C2, quando i rossoneri vinsero 1-0 sull’allora Cremapergo. L’ultimo pareggio è l’1-1 della Serie D 2015-’16, mentre gli ospiti non vincono al Pavesi dall’8 dicembre 2018 con il punteggio di 2-1, in una delle stagioni più gloriose per la storia recente dei gialloblù, capaci di tornare tra i professionisti dopo cinque anni di assenza vincendo il proprio girone della Serie D, il D, che comprendeva anche squadroni come Reggiana e Modena.

Serie C, le probabili formazioni di Fiorenzuola-Pergolettese

Le probabili formazioni del match Fiorenzuola-Pergolettese, valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45. Per l’allenatore della Pergolettese Matteo Abbate, in tribuna per squalifica e sostituito dal vice Curioni, quello del Pavesi sarà uno specialissimo derby personale, avendo l’ex difensore svolto la maggior parte della propria carriera da calciatore con la maglia biancorossa del Piacenza, club dove Abbate ha anche allenato la formazione Primavera e pure la prima squadra nello scorcio finale della scorsa stagione, senza però riuscire ad evitare la retrocessione in Serie D. Gialloblù in campo con il consueto 3-5-2: a centrocampo Mazzarani torna titolare al posto di Aucelli. Nel Fiorenzuola Di Quinzio dovrebbe spuntarla su Nelli a centrocampo e Sussi su Gentile in difesa.



FIORENZUOLA (4-2-3-1): Guadagno; Silvestro, Nava, Bondioli, Sussi; Musatti, Di Quinzio; Stronati; Gonzi, Ceravolo, Morello. All.: A. Bonatti.



PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Figoli, Felicioli; Caccavo, Guiu. All.: M. Abbate (in panchina: G. Curioni).